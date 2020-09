Saarland hat niedrige Quote bei Betreuung unter Dreijähriger

Wiesbaden Bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren liegt das Saarland deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. So betrug der Anteil des in Kitas oder von Tageseltern betreuten Nachwuchses in dieser Altersgruppe 29,8 Prozent (Stichtag 1. März), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Deutschlandweit betrug die Quote 35 Prozent. Zudem liegt das Saarland unter dem Durchschnitt der westdeutschen Länder von 31,0 Prozent. Insgesamt wurden in dem Bundesland 7321 Kinder unter drei Jahren betreut.