Hochschulen Saarland hat die wenigsten Professorinnen

Wiesbaden/Saarbrücken · Im Saarland sind besonders wenige Frauen hauptberuflich als Professorinnen tätig. Laut Statistischem Bundesamt sind sie zu Beginn des Studiums jedoch in der Mehrzahl. „Bis zur Professur als der höchsten Stufe der akademischen Laufbahn nimmt der Frauenanteil dann stetig ab“, teilte das Amt am Freitag in Wiesbaden mit.

15.12.2023 , 10:23 Uhr

Studierende sitzen in einem Hörsaal. Foto: Jens Kalaene/dpa

Von den hauptberuflichen Professorinnen und Professoren waren zum Jahresende 2022 bundesweit nur 28 Prozent Frauen. Im Ländervergleich war der Frauenanteil in Berlin mit 36 Prozent am höchsten. Im Saarland war er mit 23 Prozent am niedrigsten. © dpa-infocom, dpa:231215-99-307573/3

(dpa)