Verkehrsstatistik Saarland hat die höchste Pkw-Dichte in Deutschland

In keinem anderen Bundesland gibt es statistisch gesehen mehr Autos pro Einwohner als im Saarland. Anfang des Jahres kamen auf 1.000 Bürgerinnen und Bürger 655 angemeldete Autos, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Damit liegt das Saarland deutlich über dem Bundesschnitt von 580 Autos und an der Spitze vor dem Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz und Bayern. Verhältnismäßig ähnlich viele Autos gibt es sonst nur in Baden-Württemberg. Zehn Jahre zuvor kamen auf 1.000 Saarländerinnen und Saarländer noch 609 Autos.