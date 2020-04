Saarland hält an strengen Corona-Bestimmungen fest

Saarbrücken Die Saarländer müssen weiter Geduld haben: Lockerungen bei den strengen Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Lediglich kleinere Geschäfte sollen nächste Woche wieder öffnen dürfen.

Im Saarland werden die strengen Kontakt - und Ausgangsbeschränkungen wegen der Ausbreitung der Corona-Pandemie noch bis zum 3. Mai verlängert. Schulen und Kitas bleiben vorerst geschlossen. Das gab Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nach einer Telefonkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch in Saarbrücken bekannt.

Ab der nächsten Woche sollen kleinere Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern die Möglichkeit haben, unter strengen Auflagen wieder zu öffnen, wenn sie für entsprechende Abstandsregelungen und Schutzkonzepte sorgen. Wie diese Bestimmungen ausgestaltet werden, soll laut Hans am (morgigen) Donnerstag im Ministerrat beraten werden. Anschließend wollen er und seine Stellvertreterin Anke Rehlinger (SPD) weitere Einzelheiten zu den neuen Maßnahmen bekannt geben.

Hans sagte: „Wir wissen, dass viele sich gewünscht hätten, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt, das Leben nochmal auf einen normalen Stand zu bringen. Aber die Normalität, wie wir sie vor Corona gekannt haben, die kommt nicht so schnell wieder.“ Das Risiko, dass ältere und auch jüngere Menschen an Corona sterben könnten, sei heute nicht absehbar.

Die „strengsten Auflagen“, die seit drei Wochen im Saarland für das öffentliche Leben und persönliche Kontakte herrschten, hätten jedoch bereits Wirkung gezeigt. So lägen die Neuinfektionsraten momentan bei 5 Prozent Steigerung im Vergleich zum Vortag. Dies sei „deutlich besser“ als vor drei Wochen, als sie noch 10 bis 15 Prozent betragen hätten.

Dieser Erfolg und die Eindämmung der Ausbreitung des Virus sei vor allem den Menschen zu verdanken, die sich an die Auflagen gehalten hätten. Hans zeigte sich optimistisch, im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt gut durch diese Pandemie zu kommen, „wenn wir weiterhin mit so viel Umsicht und Weitsicht und Rücksicht und Solidarität auf die Mitmenschen weitermachen und noch ein bisschen durchhalten“.