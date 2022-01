Saarland: Gemeinschaftsaktion gegen Hass und Hetze im Netz

Saarbrücken Hass und Hetze im Internet greifen um sich. Im Saarland will man nun Strafanzeigen erleichtern, um Täter zu ermitteln und Opfer besser zu schützen.

Mit vereinten Kräften unter anderem von Medienexperten, Polizei und Staatsanwaltschaft will das Saarland gegen Drohungen und Beleidigungen im Internet vorgehen. „Courage im Netz - Gemeinsam gegen Hass und Hetze“ heißt der Titel eines Kooperationsprojektes, das am Dienstag in Saarbrücken vorgestellt wurde. Ab sofort können Hass-Posts über ein Tool im digitalen Eingangsportal der Online-Wache Saarland gemeldet werden. Eine Hochlade-Funktion sowie Screenshots ermöglichen, Belege direkt an die Anzeige anzuhängen.