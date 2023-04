Berufsausbildung Saarland geht neue Wege bei Nachwuchsgewinnung für Polizei

Die neue FOS soll auch jungen Menschen mit mittlerem Bildungsabschluss den Weg für eine Ausbildung bei der Polizei ebnen und damit gleichzeitig den Nachwuchs sichern. Ab dem Schuljahr 2023/2024 startet das zweijährige neue Bildungsangebot an den Günter-Wöhe-Schulen für Wirtschaft in Saarbrücken und dem Berufsbildungszentrum in Lebach. In die Schulzeit integriert ist ein einjähriges Praktikum in unterschiedlichen Dienststellen der Polizei. Mit dem Fachabitur können sich die Absolventen anschließend für eine Ausbildung bei der Polizei bewerben - oder auf Wunsch auch einen anderen Berufsweg wählen.