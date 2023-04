Landesregierung Saarland für bundesweite Datenbank zu Tierhaltungsverboten

In den vergangenen zehn Jahren seien im Saarland 52 solcher Verbote von der unteren Tierschutzbehörde im Landesamt für Verbraucherschutz ausgesprochen worden. Aufgrund von „Animal Hoarding“, dem krankhaften Horten von Tieren in großer Zahl, habe es seit 2013 insgesamt acht Haltungsverbote gegeben. Vereinzelt seien Haltungsverbote auch missachtet worden, hieß es in der Antwort.