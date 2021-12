Saarland führt Booster-Statistik an

Saarbrücken Das Saarland hat bei den Booster-Impfungen einen Spitzenwert im Bundesländervergleich inne. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken ist bereits jede Fünfte oder jeder Fünfte im Land mit einer dritten Impfung gegen das Coronavirus geschützt.

Mit Abschluss des Impftages am Montag erzielte das Saarland laut Robert-Koch-Institut bei den Auffrischimpfungen eine Quote von 20,5 Prozent. Das ist der höchste Wert bundesweit - vor Berlin mit 20,3 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 19,1 Prozent. Der Durchschnittswert liegt bei 17,5 Prozent.

Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) bezeichnete dies gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken als „Momentaufnahme, die wir in den kommenden Tagen und Wochen gemeinsam mit den Ärzten, Impfzentren, mobilen Teams, Kommunen und ehrenamtlich engagierten Menschen ausbauen wollen und werden“. Aktuell prüft das Kabinett eine Aufhebung der Testpflicht für geboosterte Menschen bei der 2G-plus-Regelung. Das heißt, dass diese wie in Rheinland-Pfalz künftig bei 2G-plus-Regelungen von der Testpflicht ausgenommen werden.