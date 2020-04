Saarland führt ab nächster Woche Maskenpflicht ein

Saarbrücken Diskutiert wird sie schon länger. Nun gilt sie bald auch im Saarland: die Maskenpflicht. Ein paar Tage Vorbereitungszeit sind allerdings noch nötig, damit es mit der Beschaffung klappt.

Im Kampf gegen das Coronavirus setzt nun auch das Saarland auf eine Maskenpflicht: Vom kommenden Montag (27.4.) an müssen Mund-Nasen-Bedeckungen in Form von sogenannten Alltagsmasken, Schals oder Tüchern im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften getragen werden, wie der Regierungssprecher des Saarlandes am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Auch Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen kündigten den Start der Maskenpflicht zu jenem Stichtag an.