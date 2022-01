Saarland fördert Schwimmkurse und Sportabzeichen

Saarbrücken Der Bedarf nach Schwimmkursen im Saarland ist groß. Aktuell stehen knapp 3000 Kinder auf der Warteliste, wie Sportminister Klaus Bouillon (CDU) am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Aus diesem Grund habe er beschlossen, das neue Programm „Sicheres Schwimmen 2.0“ aufzulegen und mit 200.000 Euro zu fördern.

Weitere 100.000 Euro fließen in das neue Programm „Unser Land macht sich fit“, das einen Anreiz für Vereine schaffen soll, verstärkt Kurse für das Deutsche Sportabzeichen anzubieten. Außerdem sollen laut Bouillon auch in diesem Jahr Bedarfszuweisungen in einer Höhe von 4 bis 5 Millionen Euro an den Schul- und Breitensport gehen. Zudem seien 325.000 Euro zur Unterstützung sportlicher Großveranstaltungen geplant. 140.000 Euro sollen an den Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz/Saarland sowie in Projekte des Landessportverbands für das Saarland (LSVS) fließen.