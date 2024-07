Auswirkungen auf den Lehrerbedarf Mehr Schüler im Saarland: Rund 150 zusätzliche Klassen starten ins neue Schuljahr

Mehr Klassen machten einen zusätzlichen Bedarf an Lehrkräften erforderlich in Höhe von rechnerisch 174 Vollzeitstellen. Zum 1. August sollen neue Stellen im Umfang von 60 Vollzeitstellen geschaffen werden, der übrige Bedarf soll durch „freie Stellenanteile“ gedeckt werden. Das neue Schuljahr beginnt im Saarland am 26. August.