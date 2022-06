Pandemie : Saarland erwartet weiter steigende Corona-Inzidenzen

Saarbrücken Auch im Saarland müssen die meisten Bürger ab Freitag drei Euro für einen Corona-Schnelltest zahlen. Der Gesundheitsminister erwartet einen weiteren Anstieg der Inzidenzen. Er plant einen landesweiten Test nach den Ferien.

Saarbrücken (dpa/lrs) Das Saarland rechnet in den nächsten Monaten mit einem weiteren massiven Anstieg bei den Infektionszahlen durch das Coronavirus. „Experten sagen voraus, dass wir im August Inzidenzen von bis zu 2000 sehen werden“, sagte der neue Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Aktuell gebe es eine „mächtige Sommerwelle“ mit deutlich gestiegenen Zahlen in allen Landkreisen - die meisten zwischen 800 und 1000. „Es ist zu erwarten, dass die Entwicklung in den nächsten Wochen anhält“, so Jung.