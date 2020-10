Saarland erwägt Einführung einer Corona-Ampel

Das Saarland erwägt Einführung einer Corona-Ampel. Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Saarbrücken Das Saarland könnte eine sogenannte Corona-Ampel bekommen: Die Landesregierung ziehe dieses Instrument bei der Erarbeitung einer neuen Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie „als verständliches und transparentes Frühwarnsystem in Betracht“, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Donnerstag in Saarbrücken mit.

In diesem Zusammenhang würden auch die Erfahrungen anderer Bundesländer wie Bayern oder Rheinland-Pfalz beobachtet. Eine grundsätzliche Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die aktuelle Verordnung tritt mit Ablauf des 18. Oktobers außer Kraft. Auch die „Bild“-Zeitung hatte am Donnerstag über das Thema berichtet.

Der Begriff Corona-Ampel meint in Rheinland-Pfalz einen dreistufigen Warn- und Aktionsplan: Er sieht auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte die drei Warnstufen Gelb, Orange und Rot mit jeweils speziellen Regelungen und Einschränkungen vor, die bei Bedarf schrittweise gesteigert oder zurückgenommen werden können.