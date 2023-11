Neue Förderrichtlinien Saarland erleichtert Investitionen in Wohnungsbau

Dafür hat sich das Land auf die Fahnen geschrieben, die Zahl der Sozialwohnungen von aktuell 678 in den nächsten vier Jahren auf 5000 zu steigern. Laut Jost werden dafür 79 Millionen Euro auf unterschiedliche Förderprogramme verteilt, sowohl im Bereich Mietwohnungsbau als auch bei der Eigentumsförderung. „Das zeigt, es fehlt nicht an Geld, das zur Verfügung steht“, so der Minister. „Aber die Attraktivität war nicht gegeben.“ Gerade angesichts der Baukrise sollen die bestehenden Programme für Investoren nun wieder interessanter werden. Bei der Neugestaltung der Förderrichtlinie orientiere sich das Saarland an Regelungen aus dem Großraum Trier.