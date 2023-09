Bildung Saarland erhält Millionen Euro aus Startchancen-Programm

Das Saarland rechnet in den nächsten zehn Jahren mit insgesamt rund 120 Millionen Euro an Bundesmitteln für die Förderung sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Dieselbe Summe werde das Land zusätzlich selbst aufbringen. Diese Zahlen nannte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Das Geld stammt aus dem sogenannten Startchancen-Programm. Bund und Länder hatten sich in der vergangenen Woche dazu auf Eckpunkte geeinigt.