Unwetter Saarland: Erdrutsche, Überflutungen, Evakuierungen

50 000 Sandsäcke aus der Landesreserve seien freigegeben, hieß es am Freitagabend aus dem Innenministerium. Es werde geprüft, ob man Hilfe aus umliegenden Bundesländern anfordern solle. Am späteren Abend sagte der Ministeriumssprecher: „Es ist noch lange nicht so, dass wir ans Aufräumen denken können.“ Die Stadt Völklingen teilte mit, es würden Schäden in Millionenhöhe erwartet, insbesondere im privaten Bereich.