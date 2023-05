Regierung Saarland entwickelt Europa-Leitbild

Die saarländische Landesregierung will eine Europa-Strategie erarbeiten, um saarländischen Themen und Interessen in der neuen EU-Kommission ab 2024 mehr Gewicht zu verleihen. „Es geht nicht um die kleinen grenzüberschreitenden Sachen, die wir auch machen werden, die wollen wir gar nicht ersetzen durch große Theorie“, sagte Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag vor Journalisten an der Universität des Saarlandes. „Aber wir wollen auch klar machen, dass uns manche Dinge etwas leichter fielen, wenn es dafür einen anderen europapolitischen Rahmen gäbe.“