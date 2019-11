Elektroauto-Hersteller : Flächen im Saarland wohl zu klein: Tesla-Chef Musk will Fabrik bei Berlin

Elon Musk, Tesla-Chef, hält nach der Verleihung des Goldenen Lenkrads seine Auszeichnung in der Kategorie Mittel-/Oberklasse in der Hand. Foto: Jörg Carstensen/dpa.

Berlin Offenbar war die Fläche im Saarland zu klein. Die europäische Fabrik des Elektroauto-Herstellers Tesla wird in der Nähe von Berlin gebaut. Das hat Tesla-Chef Musk angekündigt. Saar-Wirtschaftsministerin Rehlinger war vorab informiert und nannte die Entscheidung „bedauerlich“.

Es gab sogar einen Brief der saarländischen Landesregierung an Tesla-Chef Musk. Doch das Werben des Saarlands um den Elektroauto-Hersteller Tesla war erfolglos. Offenbar spielte dabei auch die Größe das geplanten Werkes des US-Unternehmens eine Rolle, für die es im Saarland keine geeignete Flächen gab. Nun wird der Elektro-Auto-Pionier seine europäische Fabrik im Umland von Berlin bauen.

Tesla-Chef Elon Musk verkündete das für die Öffentlichkeit überraschend am Dienstagabend bei der Verleihung des „Goldenen Lenkrads“ in Berlin. Auf Nachfrage sagte er, das Werk solle in der Nähe des geplanten, aber noch nicht fertiggestellten Hauptstadtflughafens BER entstehen. Mehr Details nannte er zunächst nicht.

Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger reagierte am Mittwochmorgen enttäuscht auf die Entscheidung: Sie sei „natürlich bedauerlich“. Das Saarland habe im Wettbewerb aber zeigen können, dass „wir ein attraktiver Industriestandort mit Zukunft sind. Das wird auch anderswo gesehen“, sagte Rehlinger

Die Landesregierung sei bereits in den letzten Tagen von Tesla informiert worden, dass sie sich für einen anderen Standort entschieden haben, erklärte das Saar-Wirtschaftsministerium ergänzend. Seit Monaten habe man „intensive und gute Gespräche“ geführt, das Saar-Angebot sei von Tesla „immer sehr honoriert“ worden. Die nun geplante Fläche für das Werk in Brandenburg sei aber deutlich größer als ursprünglich geplant. Eine derart große Fläche hätte es im Saarland aufgrund seiner Siedlungsstruktur gar nicht gegeben, so das Ministerium. Auch hätten offenbar die anfänglichen Ideen eines Standorts mit deutsch-französischem Bezug keine wesentliche Rolle mehr gespielt.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Rehlinger hatten im Juni letzten Jahres in einem gemeinsamen Brief an Musk für das Saarland geworben. Musk hatte auf Twitter zuvor einen Standort an der deutsch-französischen Grenze, „in der Nähe der Benelux-Länder“ ins Spiel gebracht.Das Saarland sei nicht nur in der Automobilindustrie breit aufgestellt, sondern auch als einer der weltweit führenden Standorte für Informatik und Künstliche Intelligenz bekannt, argumentierten Hans und Rehlinger damals.

Tesla hatte schon seit längerem nach einem Standort für eine „Gigafactory“ für die Herstellung von Batterien und Fahrzeugen in Europa gesucht. Musk hatte zuvor bereits gesagt, Deutschland habe gute Chancen. Zuletzt hatte Tesla lediglich erklärt, man sei auf der Zielgeraden und wolle den Standort bis Jahresende bekanntgeben.

Im Gespräch waren aber eher andere Bundesländer - neben dem Saarland auch Niedersachsen. Berlin war nicht auf dem Radar. Nach „Tagesspiegel“-Recherchen handelt es sich dabei um eine potenzielle Industriefläche im brandenburgischen Grünheide im Landkreis Oder-Spree südöstlich von Berlin, die bereits einmal im Rennen für die Ansiedlung eines BMW-Werkes war. Brandenburgs Regierungssprecher bestätigte dies nicht. Details zum konkretem Standort wolle Tesla bekannt geben, sagte er.

Die Fabrik in Deutschland soll nach bisherigen Angaben voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Sie soll das aktuell wichtigste Tesla-Fahrzeug Model 3 für den europäischen Markt produzieren sowie auch den auf seiner Basis entworfenen künftigen Kompakt-SUV Model Y. Mit dem Model 3, das in Deutschland aktuell ab einem Preis von gut 44 000 Euro zu haben ist, will Tesla sich einen breiteren Markt erschließen.

Die erste Gigafactory, die bisher nur Batterien produziert, baute Tesla in der Wüste im US-Bundesstaat Nevada. Erst vor kurzem wurde in kurzer Zeit eine Fabrik in China fertiggebaut, ebenfalls für die Produktion des Model 3. In Europa montierte Tesla bisher in den Niederlanden einige Fahrzeuge der teureren Modellreihen S und X. Musk stellte aber wiederholt klar, dass er die Zukunft der Firma vor allem in Model 3 und Model Y sieht.