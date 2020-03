Saarland empfiehlt Absage von Großveranstaltungen

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung empfiehlt ab sofort aufgrund der Corona-Infektionen, Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern abzusagen. Das gab Regierungssprecher Alexander Zeyer (CDU) am Dienstag vor der Landespressekonferenz bekannt.

Damit folge das Saarland der Aufforderung des Bundesgesundheitsministeriums. In einem zweiten Schritt prüfe das Justizministerium derzeit zudem eine allgemeine Verfügung, - ähnlich wie NRW und Bayern - alle Veranstaltungen mit über 1000 Personen zu verbieten.

Außerdem sollen Schülerinnen und Schüler, die sich derzeit auf Klassenfahrt in einem Krisengebiet befinden, so schnell wie möglich nach Hause geholt. Laut Zeyer soll es sich hierbei um 100 Gymnasiasten aus dem Kreis Saarlouis in Italien handeln. Gesundheitsamt und Gesundheitsministerium würden anschließend eventuelle Quarantänemaßnahmen prüfen beziehungsweise veranlassen.