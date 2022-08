Autoindustrie : Saarland drängt auf schnelle Entscheidung für Ford-Standort

Saarbrücken Vor zwei Monaten hat sich Ford bei seinen E-Auto-Plänen für Valencia und gegen Saarlouis entschieden. Nun verhandelt das Saarland mit neuen Interessenten für den Standort. Denn die Zeit drängt, meint der Wirtschaftsminister.

Das Interesse am Ford-Standort in Saarlouis, der nur noch bis 2025 gesichert ist, ist nach Angaben des saarländischen Wirtschaftsministers Jürgen Barke (SPD) groß. „Wir haben Interessenten, die kommen aus der ganzen Welt“, sagte er am Donnerstag in Saarbrücken. Vor allem sei man mit Autoherstellern im Gespräch. „Weil wir glauben, dass man am Ende damit auch die höchsten Beschäftigungseffekte am Standort sichern kann.“