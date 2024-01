Behörden Saarland: Deutlich weniger Wohnungsbaugenehmigungen erteilt

Dabei ging es um rund 1100 Wohnungen in neuen Gebäuden, was einem Rückgang von etwa 40 Prozent entspricht. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser nahm um mehr als die Hälfte auf 266 ab. Im Schnitt wurden in den Bauanträgen für eine Wohnung Kosten von etwa 246.000 Euro veranschlagt, für ein Einfamilienhaus 391.000 Euro.