Saarland: Corona-Schnelltest-Zentren bei Drogeriemärkten

Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Ottweiler Bürger im Saarland können von Montag an auch bei drei Drogeriemärkten Corona-Schnelltests machen. Dann sollten Teststellen in Saarbrücken, Ottweiler und Tholey eröffnet werden, wie die Drogeriemarktkette dm am Sonntag mitteilte.

In Ottweiler wollte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Montag (11.00 Uhr) vor Ort darüber informieren. Die kostenlosen Corona-Tests können laut der Kette online gebucht werden. Das Ergebnis komme 15 Minuten nach einem Schnelltest per E-Mail. In mehreren Bundesländern wie etwa in Rheinland-Pfalz sind bereits Schnelltest-Zentren in Zusammenarbeit mit dm eröffnet worden.