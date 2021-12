Saarland blickt mit Sorge auf Omikron-Variante

Saarbrücken Jüngst waren die Corona-Zahlen im Saarland kräftig gesunken, das Land steht mit seinen Impfquoten bundesweit gut da. Dennoch sind die Politiker angespannt: Man weiß nicht, was mit Omikron kommt.

Trotz aller Erfolge beim Impfen betrachtet die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) die nächsten Wochen in der Corona-Pandemie „mit Sorge“. Die Entwicklung und Auswirkung der Omikron-Variante, die in anderen Staaten erkennbar seien, „müssen uns noch sorgfältiger hinschauen lassen“, sagte die Ministerin am Dienstag in Saarbrücken. „Wir wollen eine schnelle Verbreitung in Deutschland, speziell im Saarland, verhindern.“