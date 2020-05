Saarland beschließt neue Verordnung gegen Corona-Pandemie

Mundschutzmasken. Foto: Rene Traut/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung berät heute über mögliche weitere Erleichterungen in der Corona-Pandemie. Der Ministerrat werde dazu eine neue Verordnung beschließen, die Anpassungen in verschiednen Bereichen vorsehe, teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei in Saarbrücken mit.

Die neue Verordnung wird am Montag (1. Juni) in Kraft treten - die aktuelle Version laufe mit Ablauf des Sonntags aus.