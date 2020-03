Saarland beschließt Hilfen für soziale Dienstleister

Monika Bachmann (CDU), saarländische Gesundheitsministerin. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat am Dienstag finanzielle Hilfen für soziale Dienstleistungsunternehmen beschlossen. Träger von Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Tagesförderstätten, ambulanten Diensten oder Integrationshilfen an Kitas und Schulen sollen so vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie abgesichert werden, wie das Sozialministerium mitteilte.

Es gebe bereits erhebliche finanzielle Einbußen, weil Leistungen aufgrund des Ansteckungsrisikos nicht mehr in Anspruch genommen werden könnten oder Einrichtungen geschlossen seien, erklärte Sozialministerin Monika Bachmann (CDU).