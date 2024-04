Landtag Saarland bekommt Beauftragten gegen Rassismus

Im gemeinsamen Gesetzentwurf der allein regierenden SPD und der oppositionellen CDU heißt es, die Bekämpfung von Rassismus sei „schon allein aus unserem Grundverständnis vom friedlichen Zusammenleben aller Menschen in der Bundesrepublik geboten“. Zugleich wird auf „die historische Verantwortung als Reaktion auf die schrecklichen Verbrechen des NS-Regimes“ verwiesen. Das Saarland bekenne sich dazu, Rassismus in all seinen Erscheinungsformen intensiv entgegenzutreten. „Gleiches gilt für alle anderen Formen religiöser Intoleranz, wie sie etwa auch in antisemitischen oder islamfeindlichen Haltungen zum Ausdruck kommen.“