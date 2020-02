Saarland bei Touristen beliebt

Die Saarschleife, aufgenommen vom Aussichtspunkt „Cloef“ in Orscholz (Saarland). Foto: picture alliance / Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Das Saarland ist in der Gunst der Touristen weiter gestiegen. 2019 seien insgesamt 3,22 Millionen Übernachtungen gezählt worden - so viele wie nie zuvor, teilte das saarländische Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit.



Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Plus von 1,8 Prozent. Die Zahl der Gäste stieg mit 1,12 Millionen um 4,5 Prozent.

„Unser Tourismus-Motor läuft auf Hochtouren“, teilte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) mit. Mit dem Rekordjahr 2019 sei das Ziel, die Zahl der Übernachtungen bis 2025 auf 3,3 Millionen zu steigern, „in greifbare Nähe gerückt“. Das Saarland könne als kleinstes Flächenland mit schöner Natur, gutem Essen und reichlich Kultur punkten.