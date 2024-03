Cannabis Saarland befürwortet Vermittlungsausschuss für Gesetz

Das Saarland wird sich am Freitag im Bundesrat in Sachen Cannabis-Gesetz für die Anrufung des Vermittlungsausschusses aussprechen. Das kündigte Regierungssprecher Julian Lange (SPD) am Dienstag auf Nachfrage in der Landespressekonferenz an. „Das Cannabis-Gesetz mag gut gedacht sein, es ist aber noch nicht gut gemacht. Deswegen wird die saarländische Landesregierung im Bundesrat dem Vermittlungsausschuss zustimmen“, sagte er auf Nachfrage.