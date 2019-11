Saarland bedauert Tesla-Entscheidung für „Gigafactory“-Bau

Saarbrücken/Berlin Das Saarland hat enttäuscht auf die Entscheidung des Elektroauto-Herstellers Tesla zum Bau seiner europäischen Fabrik im Berliner Umland reagiert. „Die Entscheidung ist für das Saarland natürlich bedauerlich“, sagte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken.

Das Ministerium sei in den vergangenen Tagen von Tesla informiert worden, dass man sich für einen anderen Standort entschieden habe. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Dienstagabend in Berlin angekündigt, die „Gigafactory“ im Umland von Berlin bauen zu wollen.