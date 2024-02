Freizeit Saarland baut Schwimmprogramm aus

Die saarländische Landesregierung will in diesem Jahr 250.000 Euro zur Verfügung stellen, um Kindern und Jugendlichen eine frühzeitige und umfangreiche Schwimmausbildung zu ermöglichen. Dafür baut Sportminister Reinhold Jost (SPD) das Schwimmprogramm aus, das vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. „Es ist großartig, dass das Programm bisher so überaus erfolgreich war“, sagte der Minister am Donnerstag. Für mehr als eine halbe Million Euro hätten seither 648 Kurse für mehr als 6300 Kinder veranstaltet werden können. Zudem seien 341 Schwimmlehrerinnen und -lehrer ausgebildet worden. Jetzt wolle man das Erfolgreiche fortführen und gleichzeitig auch auf neue Situationen reagieren.