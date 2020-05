Saarland baut Notbetreuung für Kinder in Kitas aus

Mehrere Bobbycars stehen auf dem Gelände eines Kindergartens. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Saarbrücken Wegen wachsender Nachfrage baut das Saarland seine Notbetreuung in Kindertagesstätten aus. Die zulässige Gruppengröße in der Notbetreuung werde von fünf auf zehn Kinder erhöht, teilte das saarländische Bildungsministerium am Dienstag in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Auch alle Vorschulkinder sollten kurzfristig Zugang zur Notbetreuung in den Kitas bekommen. Es sei wichtig, dass sie sich in ihren Kitas auf die Einschulung im August vorbereiten könnten, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).

Bisher sei der gemeldete Bedarf an Notbetreuungsplätzen insgesamt gedeckt worden, hieß es in einer Mitteilung. Bei weiter steigenden Zahlen würden die Grenzen aber schnell erreicht, örtlich sei dies bereits teilweise der Fall. Mit der neuen Regelung solle daher vor Ort flexibel auf die Nachfrage reagiert werden können. Die bisher gültigen Hygiene- und Infektionsschutzregeln blieben bestehen.