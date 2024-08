Bauprojekte Saarland baut im ersten Halbjahr für 30 Millionen Euro

Die saarländische Landesregierung erwartet in diesem Jahr höhere Ausgaben für Bauprojekte als im Vorjahr. Im ersten Halbjahr investierte das Land 30 Millionen Euro in Bauvorhaben, wie der Minister für Inneres, Bauen und Sport, Reinhold Jost (SPD), in Saarbrücken sagte. In dem Zeitraum wurden demnach Planungs- und Herstellungsaufträge in Höhe von 47 Millionen Euro geschlossen. Das entspreche rund 63 Prozent der gesamten Aufträge im Vorjahr.