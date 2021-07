Bei der Corona-Bekämpfung im Saarland ist momentan der Wurm drin : Impftermine werden nicht gebucht, Zertifikate nicht ausgestellt

Saarbrücken Impfmüdigkeit macht sich breit. Impfzertifikate sind momentan nicht erhältlich. Jetzt sollen neuen Aktionen die Lust aufs Impfen ankurbeln – zum Beispiel Impfen im Einkaufszentrum.

Der große Run auf Corona-Impftermine ist vorbei: Im Saarland werden in den Impfzentren in Lebach, Neunkirchen und Saarlouis im Schnitt rund 30 Prozent der Termine nicht gebucht, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. In Saarbrücken liege diese Zahl bei etwa 42 Prozent.

„Standortnahe niedrigschwellige Impfangebote“ geplant

Um das Impftempo wieder zu erhöhen, seien „standortnahe niedrigschwellige Impfangebote“ vor allem von mobilen Impfteams geplant. Zudem werde es Impfungen an zentralen Plätzen geben. An diesem Montag starte das mobile Impfen in Einkaufsmärkten, hieß es.

Server down: keine Impfzertifikate

In den saarländischen Apotheken blickten am Donnerstag Voll-Geimpfte beim Versuch, sich ein Impfzertifikat zu besorgen, in ratlose Gesichter. Der Server, der die QR-Qodes erzeugt, mit denen sie der Testpflicht entgehen konnte, war für die Apotheken nicht zu erreichen. Am späten Nachmittag gab es dazu Aufklärung: Das Phänomen erlebte Apotheker bundesweit. Schon seit Mittwoch können sie keine Corona-Impfzertifikate mehr ausstellen. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) teilte am Donnerstag mit, dass die Ausstellung von Zertifikaten in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt worden sei.

„Handelsblatt“ deckt Sicherheitslücke auf

Dem „Handelsblatt“ war es demnach gelungen „mithilfe von professionell gefälschten Dokumenten“ auf dem DAV-Server einen Gastzugang für einen nicht existierenden Apothekeninhaber zu erzeugen, mit dem dann zwei Impfzertifikate ausgestellt worden seien. Aktuell würden deshalb die angemeldeten Betriebsstätten einer Überprüfung unterzogen. Doch gebe es bislang keine Hinweise auf andere unberechtigte Zugänge.

Das „Handelsblatt“ teilte auf Anfrage mit, es sei richtig, dass das Blatt eine gravierende Sicherheitslücke bei der Erstellung digitaler Impfnachweise aufgedeckt habe. „Jedoch hat nicht das "Handelsblatt" selbst sich einen Zugang zum System verschafft; zwei IT-Sicherheitsspezialisten haben die Schwachstelle offengelegt und damit demonstriert, dass es bei dem Portal deutliche Mängel gibt“, erklärte eine Verlagssprecherin.

Wann die Apotheken wieder Impfzertifikate ausstellen können, steht nach Angaben des DAV noch nicht fest. Es sei aber davon auszugehen, dass die über 25 Millionen Impfzertifikate, die bisher ausgestellt worden seien, alle von rechtmäßig registrierten Apotheken stammen.

Bachmann ruft zum Impfen auf

Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann und die Ärztekammer des Saarlandes werben indes erneut für die Corona-Schutzimpfung. „Die Impfung ist das einzige Mittel, die Pandemie wirksam zu bekämpfen und normale Lebensverhältnisse wiederherzustellen“, sagte Ärztekammer-Präsident Josef Mischo am Donnerstag in Saarbrücken. „Statistisch liegt das Risiko für ernste Impfnebenwirkungen um ein Vielfaches unter dem Risiko, an Covid-19 zu erkranken oder sogar zu sterben.“

„Ich bitte alle Saarländer“

Gesundheitsministerin Bachmann betonte, dass in den Impfzentren mittlerweile sehr kurzfristig, teilweise innerhalb der nächsten Stunden, Impftermine gebucht werden könnten. „Ich bitte daher alle Saarländerinnen und Saarländer, das vielfältige Impfangebot im Saarland anzunehmen“, sagte sie.

Fast 52 Prozent im Saarland voll geimpft