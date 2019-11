Saarländischer Wald leidet unter Dürre und Käfern

Im Rossauer Wald nahe Mittweida kriecht ein Borkenkäfer über eine Fichte. Foto: Matthias Hiekel/zb/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Der Zustand des saarländischen Waldes hat sich in diesem Jahr verschlechtert. Und auch für die Zukunft ist keine Besserung in Sicht, wie aus dem am Donnerstag vorgestellten Waldzustandsbericht hervorgeht.

Vor allem Sommerdürre und Borkenkäferbefall hätten den Bäumen schwer zugesetzt, sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD). „Dramatisch, aber keine Überraschung“ sei die Entwicklung des Fichtenbestands.

Der Anteil der gesunden Bäume hat sich dem Bericht zufolge mehr als halbiert, 45 Prozent wiesen deutliche Schäden auf. Sorgen bereite inzwischen auch der Zustand vieler Eichen und Buchen. Bei der Buche zeige die aktuelle Erhebung zwar vergleichbare Ergebnisse wie im Vorjahr. Das liege aber daran, dass im Erhebungszeitraum Juni/Juli die beobachteten starken Schäden an Altbuchen noch nicht landesweit auftraten, sondern nur in einzelnen Regionen. Für die nächste Erhebung 2020 rechnen die Experten mit einer deutlichen Zunahme der Schäden.