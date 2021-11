Saarländischer Ministerpräsident bei Anne Will : Tobias Hans: „Impfpflicht nicht die Debatte, die wir brauchen“

Berlin Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hält eine Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus derzeit für nicht sinnvoll. Dies erklärte Hans gestern Abend bei „Anne Will“

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hält eine Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus derzeit für nicht sinnvoll. „Die Impfpflicht ist nicht die Debatte, die wir jetzt brauchen“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Jetzt bitte ich doch wirklich, alle Kraft darauf zu konzentrieren zu impfen.“ Jetzt sei ein Zeitpunkt, „wo die Zahlen so intensiv steigen, wo ich Menschen überzeugen kann, sich impfen zu lassen, weil sie auch merken, sie verlieren ihre Freiheiten“, führte Hans aus. „Die Anreize waren nie größer als jetzt.“

Man habe noch nicht genug getan, „um wirklich zu überzeugen, dass die Impfung der richtige Weg ist“, meinte Hans. „Wir haben ganze Bevölkerungsschichten in prekären Lebenssituationen, an die wir nicht rangekommen sind.“

Noch während der Sendung zeigten sich Nutzer auf Twitter empört darüber, dass Hans relativierte, dass man sich durch die Impfungen zu lange in Sicherheit wägte. Außerdem habe man es nicht geschafft, die Menschen von der Impfung zu überzeugen. Dagegen muss nun vorgegangen werden. Auf diese Aussage hin meldete sich der saarländische Gesundheitsstaatssekretär Stephan Kolling (CDU) auf Facebook zu Wort. Er schreibt: „Tobias Hans hat Recht: Wir müssen alle überzeugen, dass Impfen der richtige Weg ist. In den Pflegeeinrichtungen haben wir geboostert, unsere mobilen Teams und Ärzte leisten gute Arbeit. Dafür müssen wir allen Akteuren Danke sagen. Jetzt gilt es, gemeinsam mehr Fahrt aufzunehmen.“

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sprach sich in der Sendung dafür aus, zunächst vor Weihnachten zu klären, wie eine Impfpflicht in bestimmten Einrichtungen rechtssicher umgesetzt werden kann. „Und dann wird eine Debatte weitergehen, aber in der Reihenfolge.“ Die Bundesländer hatten den Bund gebeten, in bestimmten Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Impfpflicht für alle einzuführen, die Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben.