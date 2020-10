Saarländische Wildschweinkadaver-Hunde helfen bei Suche

Saarbrücken Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) unterstützen ausgebildete Wildschweinkadaver-Suchhunde aus dem Saarland jetzt die Einsatzkräfte in Brandenburg. Vier Hundeführer mit ihren Vierbeinern seien von diesem Montag (5.

Oktober) an im Landkreis Spree-Neiße im Einsatz, teilte die Sprecherin des Umweltministeriums in Saarbrücken am Freitag mit. Die Suchhunde sind darauf trainiert, tote Wildschweine im Wald aufzuspüren. Das schnelle Entfernen der hochinfektiösen Kadaver ist wichtig, damit sich die ASP nicht weiter ausbreitet.