Saarländische Schüler in MINT-Fächern unterdurchschnittlich

Saarbrücken/Berlin Die Lernerfolge von Schülern der 9. Klasse im Saarland erreichen in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik nicht den Bundesdurchschnitt. Dies geht aus einer Erhebung des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Berliner Humboldt-Universität hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die im vergangenen Jahr den Regelstandard in Mathematik erreichten, liegt demnach im Saarland um etwa acht Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt - das zweitschlechteste Ergebnis für diesen Wert nach Bremen.