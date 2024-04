Kriminalität Saarländische Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher

Dem 27-Jährigen werden demnach mehrere Fälle des besonders schweren Diebstahls vorgeworfen. So soll er 2023 in Apotheken und Geschäfte in Neunkirchen und Saarbrücken eingestiegen sein. Außerdem werden ihm inzwischen weitere Einbruchdiebstähle in Hessen und Sachsen zur Last gelegt, hieß es weiter. Weil der Gesuchte nach den Taten in sein Heimatland Italien geflüchtet war, war er zur Fahndung ausgeschrieben worden. Er sollte am Dienstag beim Amtsgericht Mönchengladbach einem Haftrichter vorgeführt werden.