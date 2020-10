Saarländische Polizei darf künftig mit Bodycams in Wohnungen

Saarbrücken Die saarländische Polizei darf künftig sogenannte Bodycams auch in Privatwohnungen benutzen. Der Landtag des Saarlandes beschloss am Dienstag mit den Stimmen der Koalitionsmehrheit von CDU und SPD und gegen die Stimmen der Linkspartei Änderungen des Gesetzes über die polizeiliche Datenverarbeitung.

Demnach ist künftig der Einsatz solcher an der Uniform von Polizisten befestigten Videokameras in Wohnungen „zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib oder Leben einer Person“ zulässig. Über die Verwendung solcher Aufnahmen muss danach ein Richter entscheiden. „Es ist ein schöner Tag. Dies ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft“, sagte Innenminister Klaus Bouillon (CDU).