Saarländische Polizei bekommt Elektroschocker

Ein sogenannter Taser wird präsentiert. Foto: Rainer Jensen/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Saarlands Polizei soll flächendeckend mit Elektroschockwaffen, sogenannten Tasern, ausgestattet werden. Das kündigte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am Dienstag in Saarbrücken an. Eine sechsmonatige Erprobungsphase mit insgesamt zwölf Geräten habe überaus positive Ergebnisse gebracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Die präventive Wirkung ist enorm“, so Bouillon. Er sei froh, dass allein das bloße Androhen in vielen Einzelfällen zur Lagebewältigung beigetragen habe. Die Taser sollen Angriffe auf Beamte verhindern und etwa bei Festnahmen von aggressiven und unter Drogen stehenden Tätern helfen.

„Es hat sich herumgesprochen, dass man kurzzeitig handlungsunfähig und bewegungsunfähig ist - das schreckt ab“, sagte der Minister. In der Testphase hätten Polizisten zehnmal mit dem Einsatz jener Distanzelektroimpulsgeräte gedroht, nur viermal mussten sie tatsächlich eingesetzt werden. Im nächsten Jahr sollen alle Wach- und Streifendienste mit insgesamt 100 Tasern ausgestattet werden. Dafür investiert das Land rund 770 000 Euro, fast 1000 Polizisten seien bereits geschult worden.

Absolut bewährt habe sich laut Bouillon auch die Einführung von vier E-Bikes in Saarbrücken. „Ich höre immer wieder, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung dadurch gestärkt wird“, sagte der Innenminister. Deshalb seien 22 weitere E-Bikes bestellt worden, um künftig elf weitere Inspektionen damit auszustatten.