Statistik : Saarländische Industrie mit mehr Umsatz

Saarbrücken Die saarländische Industrie hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres ein Umsatzplus erzielt. Mit 6,8 Milliarden Euro setzten die Betriebe 12,9 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Amt am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.

Das Inlandgeschäft legte um 11,8 Prozent, der Auslandsumsatz um 14,1 Prozent zu. Die Exportquote liegt bei 50 Prozent. Insgesamt klagten die Betriebe jedoch weiterhin über Lieferengpässe bei Vorprodukten und steigende Erzeugerpreise.

Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe hätten sich im ersten Quartal um 7,5 Prozent erhöht. Die Zahl der Beschäftigten belief sich im März auf rund 72.800 Personen - und blieb somit stabil.

