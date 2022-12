Parteipolitik : Saarländische FDP wählt Marcel Mucker zum Generalsekretär

Saarbrücken Die saarländische FDP hat Marcel Mucker zu ihrem Generalsekretär gewählt. Der stellvertretende Landesvorsitzende war am Samstag auf einem Landesparteitag der Liberalen in Saarbrücken vom Parteivorsitzenden Oliver Luksic für das Amt vorgeschlagen worden.

„Als Generalsekretär möchte ich einerseits unseren inneren Zusammenhalt und andererseits unsere Präsenz in der Öffentlichkeit stärken“, sagte Mucker laut Mitteilung. Dazu gehörten eine bessere Vernetzung in der Partei und die Vorbereitung der Kommunalwahlen in 2024. Die FDP ist im saarländischen Landtag nicht vertreten.