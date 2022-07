Parteien : Saarländische CDU-Abgeordnete Pavel überraschend gestorben

Saarbrücken Die saarländische CDU-Abgeordnete Tanja Pavel ist überraschend gestorben. Er habe die Nachricht von ihrer Familie erhalten, sagte der CDU-Kreisvorsitzende in St. Wendel, Alexander Zeyer, am Sonntag. „Die traurige Nachricht macht uns fassungslos“, erklärte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Stephan Toscani, in Saarbrücken.

Die 50-Jährige war am 27. März in den Landtag des Saarlandes gewählt worden. „Durch ihre freundliche, gewinnende und engagierte Art hat sie sich innerhalb kurzer Zeit große Sympathie und fachliche Anerkennung erworben“, sagte Toscani. „Sie wird in unserer Mitte schmerzlich fehlen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, der wir in diesen schweren Stunden zutiefst verbunden sind und viel Kraft wünschen.“

(dpa)