Bau Saarländische Bauwirtschaft warnt vor Kurzarbeit

Saarbrücken · Die Hochbau befindet sich nach Ansicht der Bauwirtschaft des Saarlandes in einer Abwärtsspirale. „Der saarländische Wohnungsbau ist faktisch tot“, sagte Klaus Erhardt, Präsident des Arbeitgeberverbandes der Bauwirtschaft des Saarlandes (AGV Bau Saar), am Freitag in Saarbrücken.

28.04.2023, 13:33 Uhr

Bauarbeiter stehen auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Der anhaltende Negativtrend bei den Baugenehmigungen beim Neubau habe sich auch im Februar fortgesetzt und sei mit einem Minus von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr „ein wahrlich düsteres Vorzeichen für den so dringend benötigten Wohnungsbau hierzulande“. Laut AGV müssen die Förderpolitik des Bundes neu ausgerichtet und auch Genehmigungsvorschriften des Landes gelockert werden: „Ich will den Brandschutz und Klimaschutz nicht kaputtreden, aber es gibt eine Auslegungsbreite, und daran muss geschraubt werden“, so Erhardt bei der Frühjahrs-Pressekonferenz. Sollte sich kurzfristig nichts ändern, sei Kurzarbeit in der Branche unausweichlich. © dpa-infocom, dpa:230428-99-487902/2

(dpa)