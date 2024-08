Auf Krypto-Portal Saarländerin verliert Hunderttausende Euro bei Anlagebetrug

Die Polizei berichtet von einem Anstieg ähnlicher Fälle im Saarland. Waren es in den Jahren 2018 und 2019 noch jeweils zwei, so sind es in den letzten beiden Jahren 100 respektive 128 Fälle gewesen. Allein in diesem Jahr wurden bereits 91 Fälle bekannt. Insgesamt entstand den Opfern ein Schaden von über 14 Millionen Euro.