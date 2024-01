Saarländer will Puzzle vollenden: 54.000 Teile in 99 Tagen

Für das Finale am Sonntag in Oberkirchen hat Schaadt 54 Platten vorbereitet, auf denen bereits je 1000 Teile verklebt sind. Mit drei Koffern, in denen sich jeweils 18 Platten befindet, wird er zur Festhalle gefahren. Auf einem Podest will er die Platten zunächst ineinander fügen und dann die fehlenden Teile zum fertigen Riesenbild ergänzen. Das Motiv des 2,04 mal 8,64 Meter großen und rund 30 Kilogramm schweren Puzzles sind unter anderem mehr als 55 klassische Gemälde wie die weltberühmte „Mona Lisa“ von Leonardo da Vinci.