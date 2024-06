Wahlen Saarländer wählen EU-Parlament und Kommunalvertretungen

Das diesjährige Landesergebnis der Europawahl wird nach Auskunft des Landeswahlleiters am Freitag ab 23.00 Uhr veröffentlicht. Um diese Uhrzeit schließen die letzten Wahllokale in der EU. Das Landesergebnis zu den Kommunalwahlen wird erst am Montag erwartet. Bei den Direktwahlen von Landräten und Bürgermeistern soll es schon am Sonntagabend Ergebnisse geben.