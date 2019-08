Saarländer starten Weltrekordversuch im Dauerschwenken

Verschiedene Fleischsorten werden auf einem Gitterrost gegrillt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild.

Überherrn-Berus Sie wollen einen Schwenkgrill 50 Stunden in Bewegung halten: Acht grillbegeisterte Saarländer haben am Freitag einen Weltrekordversuch im Dauerschwenken begonnen. Abwechselnd wollen sie bis Sonntagabend am Feuer stehen und über Würstchen, Fleisch oder Gemüse auf dem Rost wachen.

„Hauptsache, der Schwenker dreht sich“, sagte Teilnehmer und Sprecher des Teams „Side by Side“, Patrick Hübner, in Überherrn-Berus der Deutschen Presse-Agentur.

Die Saarländer schwenken für ihr Leben gerne. Heißt: Sie legen gerne Schwenker (Stück Fleisch) auf den Schwenker (Schwenkgrill) und schwenken diesen, bis das Steak durch ist. Der Weltrekordversuch sei nicht offiziell angemeldet. „Wir waren zu spät dran, nächstes Jahr machen wir das dann mit Anmeldung“, sagte Hübner. Seines Wissens nach gebe es noch keinen Rekord im Dauerschwenken. „Wir werden die Ersten sein.“