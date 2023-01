Finanzen : Saarländer legen Endspurt bei Grundsteuer-Erklärung ein

Saarbrücken In der Nacht zu Mittwoch läuft die Frist für die Erklärung der Grundsteuer ab. Zuletzt gingen im Saarland reichlich Unterlagen ein.

Im Saarland haben bis zum letzten Tag vor dem Fristende am 31. Januar rund 70 Prozent der Hausbesitzer ihre Erklärung zur Grundsteuer abgegeben - insgesamt rund 381.000. „Die Deadline führt dazu, dass gerade in den letzten Tagen und Stunden richtig Bewegung reingekommen ist in die Abgabe“, sagte Finanzstaatssekretär Wolfgang Förster (SPD). Allein am Dienstag seien bis mittags 11.000 Eingänge hinzugekommen. Mehr als 90 Prozent hätten die Erklärung elektronisch eingereicht.