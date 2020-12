Saarländer gewinnt mehr als 1,5 Millionen Euro im Lotto

Lottokugeln liegen nebeneinander. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Das Saarland hat einen neuen Lotto-Millionär. Ein Spieler aus dem Landkreis Merzig-Wadern tippte am Mittwoch in der Lotterie 6 aus 49 bundesweit als Einziger die sechs richtigen Zahlen und gewann damit etwas mehr als 1,5 Millionen Euro, wie die Saarland-Sporttoto GmbH am Donnerstag mitteilte.

